انت الان تتابع خبر وفاة زوجة الملياردير السعودي الوليد بن طلال وأم أولاده .. والحزن يخيم على مدن المملكة (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 11:45 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

ودعت المملكة العربية السعودية بكل حزن الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز، التي توفيت جراء صراع مرير مع مرض السرطان.

وقال حساب مؤسسة الملك سعود على تويتر "ننعي أختنا الغالية الأميرة دلال بنت سعود التي توفت اليوم، ونقدم التعازي لأبناء وبنات الملك سعود وأشقائها الأمراء منصور وعبدالإله، وتركي، والوليد، وأبنائها الأمراء خالد وريم أبناء الوليد بن طلال.. اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند السؤال، وإنا لله وانا اليه راجعون ".

وكانت الأميرة دلال بنت سعود زوجة لابن عمها الملياردير ورجل الأعمال المعروف، الأمير الوليد بن طلال، وتدهورت صحتها خلال الساعات الماضية، قبل أن تعلن العائلة وفاتها عن عمر يناهز 64 عاما.