انت الان تتابع خبر هل تذكرون الفنان السوري "الشيخ عبدالعليم" بطل مسلسل "باب الحارة" اتفرج كيف بدت حالته اليوم عقب ظهوره بشكل صادم وبحالة يرثى لها .. (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 12:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

مسلسل باب الحارة بأجزائه التي وصلت إلى 11 شكل جزء كبير من الموسم الرمضاني خلال السنوات السابقة. أخبار أبطال المسلسل دائماً ما تلفت نظر الجمهور الذي أحب شخصياتهم في العمل الدرامي الإجتماعي المأخوذ من البيئة السورية.

أمس تداول الجمهور صورة جديدة ل الشيخ عبد العليم الذي يتواجد بشكل دائم في حارة الضبع من كواليس تصوير الجزء الجديد للمسلسل. الممثل "عادل علي" والذي يؤدي دور الشيخ صَدم الجمهور بسبب التغير الملحوظ في شكله الذي رجح البعض أنه قد خضع لحقن الفيلر بغاية شد الوجه، بينما علق البعض أن سبب التغير في ملامحه هو التقدم في العمر من جهة وخسارته للوزن من جهة أخرى.

يذكر أن مسلسل باب الحارة تم تصوير أجزاءه الخمسة الأولى تحت إشراف المخرج بسام الملا وشارك في العمل خلال سنوات عرضه نخبة من الوجوه من بينهم "عباس النوري، بسام كوسا، صباح الجزائري، وفاء موصللي، ليليا الأطرش، ميلاد يوسف".

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أما فيما يتعلق بالممثل السوري عادل علي فقد وُلد في عام ١٩٦٦، وحصل على شهادة الماجستير في الفنون المسرحية وقام بتمثيل دور الشيخ "عبد الحق" في المسلسل السوري ليالي الصالحية والذي عُرض عام ٢٠٠٤، ووقتها نال إعجاب المخرج "بسام الملا" فقام باستخدام نفس الشخصية باسم الشيخ عبد العليم في سلسلة أجزاء مسلسل باب الحارة.

وكانت منذ مدة قد إنتشرت صور للمثل وهو يرتدي لباس القس المسيحي، وأثارت حالة من الإستغراب بين الجمهور الذي خمن أنه مسيحي الديانة، ليتضح لاحقاً أن الصور من دوره في مسلسل "الولادة من الخاصرة" والتي مثل فيها دور القس المسيحي.