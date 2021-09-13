انت الان تتابع خبر فاجعة تهز الوسط الفني.. انكشاف سرّ جديد و صادم عن دلال عبد العزيز ابكى كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 02:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

كشف برنامج "بالعربيET " عن سر جديد لدلال عبد العزيز قبل إصابتها بكورنا ورحيلها وذلك من خلال حوارًا كان أجراه معها تحدثت خلاله عن خوفها الشديد من فيروس كورونا، وأنها اعتذرت في البداية عن العمل في مسلسل "ملوك الجدعنة" بسبب خوفها من المرض، مؤكدة: "أنا جبانة جدًا".

وقالت عبد العزيز إنها عُرض عليها العمل في البداية، ولكنها رفضت واعتذرت عنه، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددة على أنها أحبت الدور وفريق العمل، ولكنها تخشى الإصابة فقط.

وأضافت أن صناع العمل عرضوا الدور على ممثلة أخرى، ولكنها اعتذرت أيضًا نظرًا لظروف تخصها، ثم عادوا وعرضوا عليها الدور مرة أخرى فوافقت، مؤكدة: "رجعولي وأقنعوني، أنا حابة الدور من الأول لكن الخوف بتاعي خلاني أعتذر وأنا أصلي جبانة جدًا".