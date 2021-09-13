انت الان تتابع خبر أول تعليق من أصالة بعد زواجها للمرة الرابعة.. فاجئت الجميع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 02:45 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

نتشرت أنباء الساعات الماضية، عن زواج الفنانة السورية أصالة للمرة الرابعة من الشاعر العراقي فائق حسن، مدير أعمال المطرب ماجد المهندس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأصالة يجمعها بأحد معجبيها من العراق وهو يمازحها أثناء التقاط صورة معه.

وقال المعجب لأصالة :”صرت كنتنا” أي على علاقة نسب بالجمهور العراقي، لترد عليه الفنانة قائلة “صرت كنتكم” وتؤكد بذلك أمر الزواج.

وتعد تلك الزيجة هي الرابعة لأصالة، حيث تزوجت من قبل من السوري أيمن الذهبي والفلسطيني طارق العريان ورجل أعمال مصري آخر.

جدير بالذكر، أن الفنانة أصالة كانت قد حرصت على مشاركة جمهورها لاختيار أغاني حفلاتها المقبلة، عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أصالة: “قرّرتلكم قرار رح تفرحوا فيه كتير ألا وهو، أولاً رح خليكم تختاروا معي أغاني حفلاتي بشرط كلّ واحد بيقدر يختار أغنية واحدة بس وبعدين بنرتّب الأغاني سوا حسب اللي انطلبت أكتر وأكيد فيه أغاني لازم تتغنّى بكلّ الحفلات لأنها برواز صورتي، اختياراتكم رح تكون تقريباً على الأغاني اللي ما بغنيها كتير ومظلومة معي ع المسرح”.