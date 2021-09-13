انت الان تتابع خبر مقرب من تامر حسني يكشف حقيقة زواجه السري على بسمة بوسيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 07:30 مساءً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

رددت أنباء عديدة خلال الساعات القليلة الماضية، عن خلاف شديد وقع بين النجم المصري تامر حسني، وزوجته المغربية بسمة بوسيل، بعدما انتشرت شائعة جديدة مفادها أنه يخونها وزواجه عرفيا من فتاة حسناء تدعى يارا.

وزاد من التكهنات حول الأمر الذي لم يعلق عليه تامر حسني، هو تداول منشور لزوجته بسمة بوسيل يحمل رسالة غامضة عبر السوشال ميديا قبل أن تحذفها من خاصية الستوري على "إنستغرام" كتبت فيها: "يارب يخلصني من الناس المنافقة الخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري"، وهو ما جعل البعض يربط بين ما تردد وبين رسالتها باعتبارها تأكيدا للشائعة.

بينما أكد مصدر مقرب من الثنائي لـ"فوشيا"، "أن كل ما تردد بخصوص هذه الأمر وتلك الشائعة عن خيانة تامر حسني لزوجته وزواجه من أخرى ليس حقيقي بالمرة، مشيرا إلى أن الثنائي يعيشان حياة مستقرة وهادئة وعلاقتهما على ما يرام تماما، وأن ما يحدث من جدل وشائعات حولهما ما هي إلا ضريبة الشهرة والنجومية الكبيرة التي يتمتع بها تامر حسني والتي تجعله دائما في مرمى الشائعات خاصة أنه مطرب ولديه الكثير من المعجبات اللواتي يحرصن على التقاط الصور التذكارية معه، وبالتالي ليس معنى تداول صورة له مع فتاة أنه على علاقة".

وأكد المصدر، أن تامر حسني أصبح يعتاد على مثل هذه الشائعات التي تطارده منذ ظهوره على الساحة الفنية، والتي اعتاد أيضا على ألا يهتم بها تماما وأن لا يمنحها وقته، وأن يضع كامل تركيزه فقط في عمله وفنه ليقدم كل ما هو مختلف ومميز دائما لجمهوره الذي ينتظر منه المزيد.

ويبدو أن شائعات الحب والزواج ستظل تطارد نجم الجيل تامر حسني دائما، الذي اعتاد على مثل هذه الشائعة العاطفية من حين لأخر، بينما يعيش هو حياة أسرية هادئة مع زوجته وبناته.

وكانت قد حرصت بسمة بوسيل مؤخرا، الاحتفال بعيد ميلاد زوجها النجم تامر حسني، أمام الجمهور في إحدى حفلاته الغنائية وبشكل رومانسي في مفاجأة أعدتها له حيث صعدت على المسرح وقدمت له تورتة عيد ميلاده وغنت له أيضا للمرة الأولى أغنيته الشهيرة "كل سنه وانت طيب"، ولفت الثنائي الأنظار بحالة الحب والانسجام الشديد بينهما.



