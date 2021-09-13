انت الان تتابع خبر هجوم على دنيا بطمة بسبب صورها الخداعة والمثيرة.. مخلات مبينات..!! (صور صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 08:15 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

اثارت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ الجدل في أحدث ظهور لها وتحديداً من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



اللافت في القضية، أن عدد من متابعي دنيا بطمة عمدوا إلى أخذ بعض اللقطات من الفيديو وتداولها، مشيرين إلى أنها لا تشبه نفسها، وأن مساحيق التجميل تغيرها بصورها التي تنشرها على صفحتها.

وتحدث البعض عن زيادة وزنها، خاصة في الآونة الأخيرة، معبرين عن غضبهم بسبب الفرق بين الصور التي تعرض لهم وبين الحقيقة، وأكدوا أن التطبيقات الإلكترونية تخفي العديد من الشوائب ويجب التخلص منها.

كما صدمت بطمة​ متابعيها بمجموعة صور جديدة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستغرام”، استعرضت فيها إنحناءات جسدها بـ”هوت شورت” مثير.

وإعتمدت بطمة في إطلالتها الصيفية ألواناً زاهية، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة، ووضعت قبعة من القش تناسبت مع ملابسها.

وتفاعل مع صورها عدد كبير من متابعيها الذين صدموا بإكتسابها المزيد من الوزن، الذي برز بشكل ملحوظ في هذه الإطلالة.