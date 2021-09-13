انت الان تتابع خبر كيد النساء.. كيف انتقمت زوجة أبو هشيمة الأولى منه بعد أن خانها مع هيفاء وهبي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/13 الساعة 10:45 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

ما لا يعلمه الكثيرون أن رجل الأعمال المصري الشهير "أحمد أبو هشيمة" كانت متزوجاً من زميلته في الجامعة وتدعى "عبير".

وعبير هي سيدة من خارج الوسط الفني، تعرف عليها بعد تخرجه في الجامعة وتزوجا عام 1997 وأنجب من منها ولديه عمر، ويوسف، واستمر زواجه منها حتى تعرف على هيفاء وهبي ووقتها بدأت المشاكل بسبب تلك العلاقة.

وتردد حينذاك أن زوجته الأولى طلبت الطلاق بعد أن تأكدت من العلاقة التي تجمعه بالمطربة اللبنانية، وقيل إنها تزوجت صديقه المقرب نكاية به بعد انفصالها عنه مباشرة.

في عام 2009 تزوج أحمد أبو هشيمة من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بعد قصة حب دامت لثلاث سنوات وانفصلا العام 2012 بسبب خلافات ناتجة عن الغيرة.

وفي أبريل عام 2020، تزوج أبو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري في حفل زفاف صغير حضره أقارب العروسين بسبب ظروف الحجر الصحي.