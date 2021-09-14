انت الان تتابع خبر معلومات صادمة عن هاندا أرتشيل بطلة مسلسل أنت اطرق بابي .. المفاجأة في ديانتها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 03:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

فتاة حماسية، مجنونة، حزينة أحياناً، تحب كل الناس، وتحرص على التواصل معهم دائماً. إنها النجمة التركية هاندة أرتشيل التي قدّمت أول أدوارها في المسلسل الدرامي الناجح «شجرة الحياة»، ومنه انطلقت لأوّل بطولاتها الدرامية «بنات الشمس» واشتهرت أكثر في مسلسل أنت أطرق بابي.

حصلت هاندا على لقب فاتنة الدراما التركية، بل و اعتلت قائمة أجمل 100 وجه حول العالم، حيث تصدرت هاندا ارتشيل القائمة بحصولها على المرتبة الأولى بين اجمل 100 وجه في القائمة للعام الثاني على التوالي.

عقب نجاح مسلسل أنت أطرق بابي تسائل الكثيون عن ديانة الممثلة هاندا أرتشيل هل مسلمة أم مسيحية أم ملحدة ، حيث يبحث الآلاف الأشخاص من متابعي المسلسل عن حياة الفنانة الشخصية .

ديانة هاندا أرتشيل

تعتنق والدة الممثلة التركية هاندا “الإسلام” ، و كذلك شقيقتها الصغيرة ، و بحسب أخبار محلية ، فإن هاندا تؤمن بالدين الإسلامي.

يشار إلى أن هاندا أرتشيل Hande Erçel تبلغ من العمر 27 عاماً، كما أنها تعمل بجانب التمثيل في مجال عرض الأزياء ويعرف الجميع عنها أنها من ضمن ملكات الجمال في تركيا وأمالها في التمثيل يفوق الحدود ودائما ما تتمكن من أداء أدوارها ولديها متابعين اكثر من 8 مليون متابع من شتى بلدان العالم .