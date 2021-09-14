انت الان تتابع خبر أتذكرون أشكيناز أبنة «الحاج متولي» .. لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم والمفاجأة في أسباب اعتزالها - صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 03:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

تداول رواد مواقع التواصل صورة للفنانة شيرين عبد الدائم، التي عرفت بشخصية اشكيناز في مسلسل "عائلة الحاج متولي" عام 2001، حيث قامت بدور ابنة الفنان نور الشريف من زوجته "مديحة" التي أدت شخصيتها الفنانة سمية الخشاب.

ظهرت شيرين عبد الدايم المعروف بـ اشكيناز في عائلة الحاج متولي في الصورة الحديثة المتداولة لها وهي ترتدي الحجاب، وتفاعل الجمهور مع شكلها الآن ما بين متغزلين بجمالها وبين مشيرين إلى أن ملامحها اختلفت عن السابق، لم يخل الأمر من التساؤل عن سبب ابتعادها عن الفن؟!

شيرين عبد الدائم قامت بدور اشكيناز ابنة مديحة الشخصية التي أدتها في العمل سمية الخشاب، وفي سياق الأحداث لم يكن والدها نور الشريف يعرف كيف ينطق اسمها، أما هي فكانت مشاهدها مع أبيها تطلب منه أن يشتري لها سيارة.

بعد مشاركة شيرين عبد الدائم في مسلسل "عائلة الحاج متولي" عام 2001، توقفت عدة سنوات وعادت للعمل في الفن من جديد عام 2005 من خلال فيلم "علي سبايسي" مع سمية الخشاب والفنان حكيم.

اختفت شيرين عبد الدائم تماماً عن الساحة الفنية، ولم تشارك في أي أعمال تذكر، لتعود من جديد تتسلط عليها الأضواء بعد تداول صورة لها وهي ترتدي الحجاب.

وأثار اختفاء الفنانة شيرين عن الساحة صدمة لدى محبي المسلسل، خاصة وأنها كانت في بداية حياتها حينما شاركت في واحد من أهم المسلسلات. وأشار بعض الجمهر إلى أنها اعتزلت الفن بسبب عدم قدرتها على المنافسة مع المتواجدين في الساحة.

مسلسل عائلة الحاج متولي

عرض مسلسل "عائلة الحاج متولي" في رمضان عام 2001، وحقق نسبة مشاهدة كبيرة على مستوى الوطن العربي، كما أثار الجدل حول فكرة العمل التي وجدها البعض تشجع على تعدد الزوجات، فيما رأي أخرين أن العمل اجتماعي كوميدي يناقش فكرة التعدد على نحو مسلي.

تدور أحداث مسلسل "عائلة الحاج متولي" حول متولي الذي يتزوج أرملة صاحب متجر القماش أن يعمل به وهي الفنانة فادية عبد الغني، وينجب منها ابنه الأكبر "سعيد" الذي قام بدوره الفنان مصطفى شعبان.