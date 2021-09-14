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انت الان تتابع خبر وصية الزعيم عادل إمام من داخل المستشفى أبكت الملايين .. وحزن وبكاء ابنه محمد امام بعد سماعها ابويا كبر فى السن وخرف ..ماذا قال؟ (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 04:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)
ضجة بعد نشر قناة شهيرة على اليوتيوب مقطع فيديو يتحدث عن وصية الزعيم عادل امام من دخل المستشفى .
حيث طالب في وصيتة بحذف جميع الافلام التي تجمعة بالفنانة يسر والفنانة لبلبة : حيث قال: اتمنا كل الافلام تنحذف.
اتفرج بقية التفاصيل في الفيديو: