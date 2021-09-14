انت الان تتابع خبر لاعبة يوفنتوس الإيطالي.. شبيهة دنيا سمير غانم تثير الجدل.. كأنها شقيقتها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 05:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور شبيهة الفنانة دنيا سمير غانم، سارة جاما لاعبة فريق يوفينتوس والمنتخب الايطالي لكرة القدم.

وظهرت اللاعبة الإيطالية في الصور وهي ترتدي الملابس الرسمية لفريق يوفنتوس وعلق عليها متابعون بالقول "يخلق من الشبه أربعين".

وكانت دنيا سمير غانم أعادت نشر صورة اللاعبة الايطالية في وقت سابق عبر حسابها الموثق بموقع تويتر وعلقت عليها بالقول: “ممثلة ومطربة والدة كايلا رامي رضوان وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسف مصر”.

وتبلغ سارة جاما من العمر 31 عامًا، حيث ولدت عام 1989 لأم إيطالية وأب كونجولي، فيما شاركت على المستوى الدولي مع منتخب ايطاليا، ولعبت مع الأزوري في 112 مباراة، وسجلت 6 أهداف.

وتلعب سارة جاما حاليًا لصالح فريق يوفنتوس في خط الدفاع، وسبق لها أن لعبت لعدة أندية منها باريس سان جيرمان الفرنسي ما بين عامي 2013و2015، وانضمت ليوفنتوس عام 2017.

وتوجت سارة جاما مع فريق بريشيا كالتشيو فيمينيلي بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي وكأس إيطاليا موسم 2015-2016، فيما فازت مع يوفنتوس بالدوري في 3 مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2019-2020، وكأس إيطاليا موسم 2018-2019 .

كما توجت سارة جاما بالسوبر النسائي الايطالي مع بريشيا كالتشيو فيمينيلي عامي 2015 و2016، ومع يوفنتوس عام 2019