انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تثير متابعيها وتتعمد اظهار منطقة حساسة من فتحة فستانها .. صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 08:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

دائماُ ما تثير الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ الجدل بين المتابعين في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إما بشكلها المختلف أو إطلالتها الذي يصفها الجمهور جريئة.

وهذه المرة، نشرت دنيا بطمة صورة بصفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بفستان صيفيّ وملوّن، إستعرضت فيه فتحته، هذا ما عرضها لموجة من الإنتقادات وأثار الجدل بين المتابعين.

وكانت ظهرت بطمة بآخر جلسة تصوير خضعت لها بإطلالة مفعمة بالألوان الصيفية وهي الأصفر والأزرق والبرتقالي.

وارتدت قميصاً أصفر وتنورة قصيرة ملونة وضيقة جداً أبرزت تفاصيل جسمها.