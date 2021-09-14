انت الان تتابع خبر صاروخ يدوخ – منة فضالي ظهرت المستخبي كله كسحت رانيا يوسف : اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 08:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

نشرت الفنانة منة فضالي صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة صيفية مبهجة من عطلتها الصيفية وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.





وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل “نسل الأغراب” بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.