انت الان تتابع خبر كشف المستور.. هذا ما ورثته دنيا عن والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 10:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

واحدة من أكثر الفنانات تميزا، ونفى والدها الفنان سمير غانم توسطه لها لدخول عالم الفن، إنها الفنانة دنيا سمير غانم، وهي واحدة من أكثر الممثلات المصريات طلبا من قبل المنتجين.

عائلة فنية أحاطت بدنيا سمير غانم دنيا سمير غانم نشأت وترعرعت في بيت فني وفر لها إحساسا فنيا عاليا؛ فوالدها هو الممثل الراحل سمير غانم ووالدتها هي الممثلة الراحلة دلال عبد العزيز.

ونشأت دنيا وشقيقتها إيمي سمير غانم، منذ الصغر تحت الأضواء، متحملتان مسؤولية أن والديهما نجمان كبيران، في سن الطفولة، وكبرا في مختلف مراحلهما العمرية شاعرتان باهتمام الجمهور بهما أولا كابنتا نجمين، ثم بعد ذلك لانتقال النجومية إليهما.

الفنانة دنيا سمير غانم بين الغناء والتمثيل تميل دنيا إلى الغناء أيضا ويضم رصيدها ألبوما غنائيا واحدا حقق نجاحا كبيرا، أصدرت أغنية مش قادرة أصدق عنيا ضمن ألبوم فري ميكس عام 2005، وألبوم قصة شتا عام 2013.

وشاركت في بعض مسلسلات الرسوم المتحركة، مثل عائلة أستاذ أمين عام 2005، ومسلسل افهمني شكرا عام 2011، وعصام والمصباح في العام نفسه، ومسلسل أمير ورحلة الأساطير عام 2013.

اشتهرت دنيا سمير غانم بشخصية هدية التي قدمتها مع الفنان أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي، بداية من عام 2010 حتى عام 2014 في أربعة أجزاء خلال الموسم الرمضاني.

ومن شخصياتها التي أحبها الجمهور أيضا لهفة الحلواني في مسلسل لهفة الذي شاركها والدها في بطولته.

من أعمالها الفنية فيلم طير إنت عام 2009، وفيلم لا تراجع ولا استسلام عام 2010، وفيلم يا أنا يا خالتي مع الفنان محمد هنيدي عام 2005.

دنيا سمير غانم في الطفولة أحبت دنيا سمير غانم التمثيل منذ الصغر، وتعرفت على موهبتها في الغناء منذ سن صغيرة، في مرحلة الحضانة، اكتشفتها معلمتها وتدعى "سوزي"، وقالت لها "جربي تغني حاجة كده يا دنيا"، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف دنيا عن الغناء بصوتها العذب.

وظهرت لأول مرة مع والدتها الفنانة دلال عبد العزيز في فيلم امرأة وامرأة عام 1995، وشاركت في مسلسل حواء والتفاحة عام 1996، مع الفنان صلاح السعدني والفنانة دلال عبد العزيز، ومسلسل السيرة الهلالية في رمضان عام 1999، وهي لا تتجاوز عشرة أعوام.

في حديث تليفزيوني، نفى سمير غانم توسطه لابنتيه الفنانتين دنيا وإيمي لكي تلتحقا بعالم التمثيل، مؤكدا أنهما تمتلكان الموهبة.

سبب كتابة اسمها ثلاثي على تترات أعمالها أثناء تكريمه في الدورة الـ 39 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قال شيئا لا يعرفه الجمهور عن دنيا وإيمي سمير غانم؛ وهي إنهما تشترطان أثناء كتابة أي عقد أن يُكتب اسمهما الثلاثي بالكامل؛ كي يبقى اسم والدهما موجودا دائما، ورفضتا اختصار اسمهما إلى دنيا أو إيمي سمير فقط.

وورثت دنيا سمير غانم عن والدها خفة ظله وورثت عن والدتها جمال إطلالتها على الشاشة، ومن ضمن مواهبها أيضاً هو التقليد، فدنيا اشتهرت في بداياتها كانت تقلد المطربات والممثلات بطريقة عفوية أثارت إعجاب الجمهور.

وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز وفقدت دنيا سمير غانم والديها خلال العام الجاري نظراً لتأثرهما بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولا تزال الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم يطلبان دعاء الجمهور لوالديهما بالرحمة والمغفرة، وتنشر كل من دنيا وإيمي سمير غانم، عبر حساباتهما الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام أدعية وأذكار ورسائل مؤثرة لوالدتهما الفنانة دلال عبد العزيز، ووالدهما النجم الكوميدي الراحل سمير غانم.

وكانت دنيا، قد وجهت الشكر لمن وقف بجانبها وقالت: "شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعى مشاعرنا ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب لكن أنا بكتب للجمهور العظيم ربنا يخليكم لينا هفضل أشكركم طول عمري على إحساسكم بينا". وعبرت دنيا عن اشتياقها لوالدتها، قائلة: "ماعنديش حاجة أقولها غير إنى فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي أنت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتينى أقول على كل حاجة الحمد لله".