انت الان تتابع خبر بالثقيل .. إيمي سمير غانم ترد على تجاهل زوجها حسن الرداد حالة الحداد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 12:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

بات الوضع صعباً للغاية بالنسبة للفنانة إيمي سمير غانم، بعد رحيل والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز تباعا إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته.

وباتت تعبر عن الأمر أسبوعاً بعد الآخر، في ظل حرصها هي وشقيقتها على زيارة والديهما بشكل أسبوعي في مقابر العائلة.

شاركت إيمي متابعيها بصورة مركبة جمعتها مع والدتها ووالدها وشقيقتها دنيا، وعلقت عليها: "عدم وجودكم في حياتي محسسني برعب، عدم أمان غير عادي.. لا حول ولا قوه الا بالله.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله".

مشاركة إيمي لم تجد طريقا إلى قلب زوجها حسن الرداد رغم أنها عبرت من خلالها عن إحساسها بالرعب والخوف وعدم الأمان بعد رحيل والديها.

ووفقا لمتابعة "أحداث نت"، لم يعلق حسن الرداد على منشور زوجته أبدا ومر عليه مرور الكرام، في حين علق عليه الكثير من الفنانين والفنانات الذين عبروا عن تضامنهم الكبير مع إيمي وترحموا على والديها.

لا تخسر نفسك

ونشرت إيمي سمير غانم عبر خاصية الستوري على حسابها بإنستغرام، اقتباسا باللغة الإنجليرية، جاء فيه: "لا تخسر نفسك وأنت تحاول الحفاظ على شخص لا يهتم بفقدانك".

ولم يعرف بعد ما الذي تقصده النجمة المصرية والهدف الذي دفعها لنشر الاقتباس، فيما ربطه العديد من المتابعين بأنها تقصد زوجها الممثل المصري حسن الرداد والذي أعلن خروجه من فترة الحداد على وفاة والدتها، واحتفل بيوم ميلاد شقيقته والعودة لاستئناف نشاطه الفني.

استئناف النشاط الفني

حسن الرداد ترك زوجته ايمي غارقة في أحزانها وقرر العودة إلى استئناف تصوير فيلمه الجديد “تحت تهديد السلاح” والذي يتشارك بطولته مع الفنانة مي عمر، بالإضافة إلى العودة إلى حياته الطبيعية.

وقبل أيام نشر الرداد صورة تجمعه بشقيقته الصغرى في احتفال عيد ميلادها، في إشارة واضحة إلى خروجه من حالة الحزن.

وعن عودة الفنان حسن الرداد لاستئناف تصوير مشاهده في فيلم «تحت تهديد السلاح»، قال المخرج محمد عبدالرحمن حماقي لـ«الوطن» قبل أيام، إنه عاد لاستكمال تصوير بقية مشاهده، خصوصًا أنه توقف بسبب الظروف الصعبة التي كان يمر بها مؤخرًا.