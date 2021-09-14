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انت الان تتابع خبر النجمة المغربية دنيا بطمة تتجاوز كل الخطوط الحمراء وتنشر صور بدون بنطلون..(اتفرج) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 01:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)
أحدثت النجمة المغربية دنيا بطمة موجة من الجدل بين الجمهور، بعدما شاركت صُور لها من العطلة الصيفية التي تقضيها بصحبة زوجها وابنتيها و شقيقتها وزوجها وباقي أفراد الأسرة.
ظهرت دنيا في الصُورة الاخيرة التي نشرتها بشورت قصير جدا لدرجة أنها عندما جلست على الكرسي بدت وكأنها لا ترتدي أي ملابس.
سخر المتابعين من دنيا بطمة وجاءت تعليقاتهم عل النحو التالي: “العيب ماش عليها العيب على الراجل لي مخليها توري لحمها”. “مع كل الفوتوشوب الا ان السلولايت يصيييح”. “مع كل هالتعری والأغراء زوجها فین”.
كما وشاركت بطمة مؤخرا جمهورها صوراً لها أطلت فيها بفستان احمر كشف عن ساقها، وأكملت إطلالتها بحذاء فضي اللون وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.
دنيا بطمه هي مطربة مغربية. ولدت في ١ أبريل ١٩٩١م وهي ابنة الفنان حميد باطما أخ الراحل العربي باطما أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان. لقبها السوبر ستار راغب علامة بأميرة أراب آيدول عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي “أراب آيدول”، حيث حازت على المرتبة الثانية.