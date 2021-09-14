انت الان تتابع خبر صافيناز تنشر صورة من دون ملابس وكماء خلقها الله وحركاتها تثير الجدل.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 02:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

دائماً ما تثير ​الراقصة صافيناز​ الجدل من خلال إطلالتها وذلك عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث نشرت صافيناز صوراً عبر صفحتها الخاصة وهي ترتدي حمالة صدر وشورت قصير جداً، حيث أبرزت مفاتنها وهي تشرب القهوة.

المتابعين إنهالوا على صــ ـافيناز بالتعليقات، حيث توجهوا لها بالسؤال عن سبب إرتدائها هذه الملابس وعرضها لهم، مشيرين إلى أنها دائماً ما تحاول لفت الأنظار من خلال إطلالتها المثيرة.



الجدير بالذكر، أن صـــافيناز كانت قد أطلت مؤخراً مرتدية ملابس داخلية فقط ، ما أثار موجة من الإنتقادات.