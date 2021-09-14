انت الان تتابع خبر طلاق الفنانة أحلام يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. صدمة وخيبة أمل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 03:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

تصدر هاشتاق طلاق الفنانة أحلام الترند عبر تطبيق تويتر وبالتحديد في المملكة العربية السعودية، وأوقع الجمهور في صدمة كبيرة من حقيقة الخبر خاصةً أنها المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية يتم تداول أخبار وجود خلاف بين الثنائي ومغادرة أحلام لمنزلها.

التغريدات المتداولة عبر الهاشتاق نفت أن يكون الخبر صحيحاً وما هو إلا مُجرد شائعة مُغرضة بحق الفنانة وزوجها.

والتزمت أحلام بدورها الصمت بشكل كامل ولم تعطي الموضوع أي اهتمام وتابعت مشاركة يومياتها بشكل طبيعي وهو ربما ما ساهم في زيادة حدة الشائعات وتداول الهاشتاق ضمن نطاق واسع وتفاعل كبير من رواد السوشال ميديا الذين يبحثون عن الحقيقة.

حيث خرج مبارك الهاجري زوج الفنانة أحلام​ عن صمته بعد ان انتشرت في الساعات الماضية أخبارا تشير الى انفصال الثنائي وانتشر هاشتاغ "طلاق الفنانة أحلام" على مواقع التواصل الاجتماعي بقوة. ونشرصورة له مع زوجته على صفحته الخاصة وعلق عليها كاتباً : "يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي" ونفت ايضا معظم المصادر المقربة منهما خبر الانفصال وخابت الشائعات وكل من حاول اشعالها.