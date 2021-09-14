انت الان تتابع خبر فقدت عقلها وتنافس ميا خليفه ...اتفرج رهف القنون في اقوى مشهد اغراء والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 04:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

السعودية رهف القانون هربت من عائلتها من الكويت حيث كانت ترافق عائلتها برحلة، وأحدثت جملة من القضايا في كامل المنطقة العربية وأثرت على الشباب والصبايا، وتباينت المواقف منها.

أصبحت لاجئة في كندا، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، واستقبلها كبار المسؤولين وفتحوا لها الأبواب لتصبح مواطنة كندية فيما بعد لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات.

قالت رهف إن السبب الرئيسي لهروبها من كنف عائلتها، كان التعنيف الذي عانت منه وقمع حرية المرأة في السعودية.

وبعد اختفائها لأشهر عن السوشيال ميديا، أطلت رهف، لايف، بلوك مغاير برفقة رجل وامرأة يسكنون سويًا داخل شقة في كندا، وحين سألها أحدهم ما إذا كان الفيديو الجنسي المتداول لها كان صحيحًا لم تنفِ الخبر وقالت إن هذا الشيء يخص حياتها الشخصية.

وما إذا كانت ستحترف البورنو وتنافس ميا خليفة، قالت إنها تمارس الجنس لإشباع الغريزة التي بداخلها، وليس لكسب المال.

الرجل الذي كان مع رهف في الفيديو وصفها بأستاذة البورنو وأنها هربت من عائلتها بعدما كشفتها تمارس الزنا مع أحد العمال، لكنها نفت ما قالته وقالت: (لا مو صحيح، تركت أهلي لأن إذا بقيت رح يدبحوني)

سُئلت أيضًا في اللايف إن كانت علاقتها الجنسية مع الفتيات تمارس السلطة عليهن هي أم العكس فقالت أنا، ما يعني إنها شاذة جنسيًا.

وقالت أيضًا أن حياتها الجنسية في السعودية كانت أجمل من كندا لأن مواطنيها لا يكترثون للجنس. وطلبت من الرجل الذي يمكث معها في الشقة أن يجلب لها الكحول “البيرة” وشربت منها على اللايف.

هل هذه رهف نفسها التي دافعت عنها الكمظات الحقوقية؟