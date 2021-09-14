انت الان تتابع خبر مفاجأة بشأن ميراث دنيا وإيمي سمير غانم بعد رحيل والديهما !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 04:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

منذ رحيل والدهما الفنان سمير غانم ووالدتهما الفنانة دلال عبد العزيز دخلت الفنانتين دنيا وإيمي في حالة من الحزن الشديد، لا تزالان تعانيان منه حتى اليوم.

ومع تواتر أنباء عن اقتراب عودة دنيا للتمثيل من جديد لا يزال وضع شقيقتها إيمي مجهولاً.

وتحدثت تقارير صحفية عن ثروة الفنان الراحل سمير غانم، التي تقدر بما يقارب من حوالي 100 مليون دولار أي مليار ونصف جنية مصري، حيث يعتبر الفنان سمير غانم من الأثرياء بعد عادل إمام ومحمد رمضان.

وبات الكثيرون يتساءلون عن ثروة الفنانة دلال عبد العزيز بعد وفاتها يوم ٧ اغسطس الماضي بعد قضائها أكثر من 3 أشهر في المستشفى.

وكشف موقع Net Worth Post المتخصص في رصد ثروات المشاهير والأغنياء حول العالم عن حجم ثروة الفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا بعد 80 يوما من رحيل زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وقال الموقع وفقا لمتابعة "أحداث نت" إن ثروة الفنانة دلال عبدالعزيز بلغت ما يقارب 10 مليون دولار أي ما يقارب 157 مليون جنيه مصري.

وبالتالي فإن مجموع ميراث دنيا وإيمي سمير غانم يبلغ 110 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ هائل، قد يجعلهما أغنى فنانتين شابتين في مصر حالياً، وفق آراء بعض المتابعين.