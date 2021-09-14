انت الان تتابع خبر السعودية آش العتيبي تفاجئ الجميع بإبراز مناطقها المثيرة بعد رقصة الأرداف الخليجية.. (صور صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 05:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

بعد حالة الجدل الكبيرة التي أثارتها عارضة الأزياء السعودية مودل آش العتيبي، عقب نشرها فيديو لوصلة رقص تستعرض فيه أردافها على الطريقة الخليجية، والذي أحدث موجة غضب كبيرة، نشرت “آش” صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة جريئة جداً لفتت نظر المتابعين، فارتدت فستانا مكشوفا عند منطقة الصدر والأرداف ما أظهر جسمها بطريقة مثيرة.



وتركت على الصورة تعليقا قالت فيه: “هناك نظرة تختصر الحياة، وصوت يختصر المسافة، وشخص يختصر الجميع “، كما ألغت خاصية التعليق حتى لا يتمكن المتابعون من مضايقتها.

كما شاركت مودل آش العتيبي الجمهور صورة، ظهرت فيها بفستان ضيق جداً ويظهر تفاصيل الجسم واضحة، ما أبرز صدرها، وعلقت: “لو يمرّني من عقب وجهك وجيه أحباب، ‏ما يِلقى عوض تكشيرتك في سوالفهم”.

ورغم أنها أغلقت خاصية التعليقات كي تتجنب إنتقادات الجمهور، إلا أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا الصورة بشكل كبير، معبرين عن إستيائهم من تصرفاتها ومحاولتها إثارة الجدل.

وقبل أيام نشرت فيديو مرتدية روب نوم مفتوح الصدر، وتؤدي رقصة على الطريقة الخليجية، مستعرضة مؤخرتها عن عمد بطريقة استفزازية، مما أثار غضب الجمهور واعتبروا الفيديو خادش للحياء.





وشن النشطاء هجومًا عليها، مؤكدين أنها لا تمثل الشعب السعودي المحافظ ولكنها تقوم بتشويه بلدها في الخارج عن طريق هذه الفيديوهات الغير مسؤولة التي تجلب لها الأرباح والشهرة على حساب جسدها.

وتعوّد متابعو مودل آش العتيبي على إطلالاتها المثيرة بصورها التي تنشرها في حسابها الخاص، إذ ظهرت مرة على السرير وبدت مستعرضة مؤخرتها، وهي جالسة على سريرها، وأرفقت تعليقاً مع الصورة قالت فيه: “النوم أصبح غرامي الجديد”.