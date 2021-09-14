انت الان تتابع خبر عــــاجل.. طلاق بسمة بوسيل عن زوجها الفنان تامر حسني بعد تعرضها لخيانة فاضحة .. اتفرج (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 06:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

صدمت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل الجمهور بإعلان خبر طلاقها من الفنان المصري تامر حسني بعد 8 سنوات من الزواج.

الإعلان جاء عن طريق منشور شاركته بسمة عبر خاصية الستوري في إنستقرام وجاء فيه بالتحديد:

"لكل الناس الي بتبعتلي صور وفيديوهات لـ تامر وشايفه انو مش يعاملني بإحترام سواء في صور أو فيديوهات..يا ريت تبطلوا تبعتوا عشان مش فارقلي أي صور..وكمان أحب أعرفكوا انو احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق..لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة..بالتوفيق للجميع"!







وصدم الخبر رواد السوشال ميديا خاصةً أنه لم يصدر شائعات عن الثنائي حول وجود طلاق أو حتى خلاف بينهما، وأوعز السبب البعض إلى رغبة بسمة بدخول المجال الفني بعد أن كانت تركته عندما تزوجت بشرط كان قد وضعه تامر وقتها للزواج منها.

في نفس السياق، حذفت بسمة المنشور بعد عدة دقائق من نشره مما أثار تساؤل الجمهور حول ما يحدث فعلياً وسط صمت من جهة تامر حسني.







يذكر ان الثنائي كانا قد رزقا بـ 3 أطفال "تاليا، أماليا" وإبنهما آدم الذي كان قد رزق به منذ حوالي العامين وشارك الخبر بتغريدة جاء فيها "زوجتي حبيبتي بسمة ربنا يخليكي ليا ويخلي لينا اولادنا ويحفظهم ويحفظ كل اولاد العالمين ويخلينا ليهم يارب"... وتابع: "الحمدلله رزقنا الله يوم ٢٢/١٠/٢٠١٨ بمولودنا الثالث آدم عقبالكم كلكم".