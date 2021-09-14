انت الان تتابع خبر الفنانة اللبنانية نجوى كرم تودع العزوبية وتقرر الزواج من ملياردير خليجي ..والجمهور يصاب بصدمة كبيرة حين علم من هو زوجها..لن تصدق من هو (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 07:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل عن هوية عريس الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وعن موعد الزفاف.

وقال باسيل، في مقطع فيديو نشره على موقع «يوتيوب»، إن زوج نجوى المستقبلي هو رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، من مواليد 1980، أي يصغرها بـ 15 عاما تقريبا.

وأضاف باسيل أن موعد الزفاف سوف يكون خلال شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب موقع «لبنان 24»، أكد باسيل أن نجوى كرم لن تنتقل للعيش في الإمارات، مضيفاً: «لا تريد ترك لبنان، بل نقلت خطيبها معها إلى لبنان».

وتابع: «عمر الدهماني تزوج وانفصل مرتين، ولديه ولدان وتعرف إلى نجوى كرم عام 2017. وعاشا قصة حب جميلة لمدة 4 سنوات قبل أن يتخذا قرار الارتباط رسمياً».

وعمر الدهماني، هو رجل أعمال إماراتي ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمر سالم الدهماني الإماراتية.

وكانت المطربة اللبنانية نجوى كرم أصدرت في شهر يوليو الماضي نسخة جديدة من أغنيتها الشهيرة «مغرومة»، بفيديو كليب يحمل توقيع المخرج حسن غدار، وحمل الكليب مفاجأة بظهور خاص للفنان السوري معتصم النهار.

وكانت نجوى كرم أصدرت أغنية «مغرومة» من كلمات عصام زغيب، وألحان جوزيف جحا سنة 1998، وحققت الأغنية شهرة واسعة في ذلك الوقت، لتفاجئ «شمس الغنية» جمهورها بعد 23 عاماً، بنسخة جديدة منها في 2021، من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع داني حلو.

ورفعت نجوى حماسة جمهورها بحملة ترويجية، أطلقتها مع الشركة المنتجة «روتانا» قبل أيام، بفيديو نشرته من استوديو التسجيل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تكشف لاحقاً عن اسم أغنيتها الجديدة «مغرومة 2» قائلة: «بـ 1998- كانت… اليوم 2021 ولكل العمر».

وقوبل إعلان نجوى كرم عن بدء العد العكسي لإصدار الأغنية باحتفاء من جمهورها الواسع في العالم العربي، وكان بين المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.