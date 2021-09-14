انت الان تتابع خبر نجمة مسلسل باب الحارة الصغيرة أصبحت كبيرة وفاتنة الجمال.. ظهرت بملابس داخلية وصدمت الجميع بجرأتها ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/14 الساعة 09:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

نشرت النجمة السورية، شمس بسام الملا، صور جديده لها، على حسابها بالانستجرام، اثارت من خلالها موجة جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت شمس الملا، المشهورة بإسم "صفا" باب الحارة، وهي ترتدي ملابس عصرية ذات لون أبيض، لكن أقرب ما يكون للملابس الداخلية، حيث ظهر من خلالها معظم أجزاء جسدها.

وتنوعت تعليقات المتابعين على صور شمس الملا، فمنهم من أشاد بجمالها ورشاقة جسمها، بينما وصفها البعض بالمجنونة بسبب جرائتها في الظهور.

وتحرص شمس الملا على مشاركة جمهورها، صور وفيديوهات من حياتها اليومية، وفي الغالب ما يكون ظهورها جريء ومثير للجدل.

وشمس الملا هي ممثلة سورية ، والدها المخرج بسام الملا الذي لمع اسمه أثناء اخراجه للأجزاء الأولى من مسلسل " باب الحارة ".

وتخرجت شمس الملا من المعهد العالي لفنون المسرح ، واقتحمت الدراما في سن مبكر وكانت أول مشاركة لها في الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة ، والذي لعبت فيه دور شاب متخفي لتنتقم لوالدها الذي قتله الفرنسيون. وخلال السنوات الأخيرة انتقلت شمس الملا إلى دبي للعمل كموديل لاحدى العلامات التجارية.