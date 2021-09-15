انت الان تتابع خبر عروس خليجية تخلع زوجها في ليلة الدخلة بسبب فعله الصادم أثناء العلاقة الحميمية .. سيصدمكم ماذا فعل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 12:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

نشهد مؤخرا ازديادا في حالات الطلاق والخلع، فثمة حالات طلاق تحدث بعد سنوات من الزواج والعشرة وانجاب الأولاد، وبعضها يحدث بعد أشهر قليلة لعدم التفاهم، او بسبب مشاكل عائلية يتدخل بها الأهل، لكن المشكلة الأكبر عندما يحدث الطلاق او الخلع منذ الليلة الأولى او بحفلة الزفاف، حيث يكون لها تأثير سيئ نفسيا ومجتمعيا.

بعض حالات الطلاق التي تحدث منذ الليلة الأولى تكون أسبابها بسيطة، وغير منطقية ويمكن تفاديها وحلها، مثل الطلاق الشكل الحقيقي للزوجة دون مكياج، او بسبب اخفاء سر بسيط، ويدمر الزوجان عش الزوجية حتى قبل ان تبدأ العلاقة.

وفي واقعة غريبة روتها أحد السيدات بدولة خليجية، انها تزوجت بعد علاقة حب رائع، ولم تطل فترة خطوبتهما، وسرعان ما تزوج الثنائي بحفل زفاف جمع الأهل والأقارب، لكن الصدمة حدثت بليلة الدخلة، عندما اكتشفت الزوجة ان زوجها العشريني لا يستطيع اقامة العلاقة الحميمية الا بمقويات جنسية وحبوب، رغم انه ما زال شابا صغيرا، ما جعلها ترفض هذا الأمر وطلبت الطلاق منذ الليلة الأولى، لكنه رفض خوفا من افتضاح رجولته، لكنها عادت عند أهلها، ورفعت على زوجها دعوة خلع، وانفصلت عنه منذ ليلة الدخلة.