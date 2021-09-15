انت الان تتابع خبر زوجته خلعت الحجاب.. لن تصدق حجم ثروة الفنان أشرف عبد الباقي مؤسس مسرح مصر !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 01:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

الفنان العبقري أشرف عبد الباقي الذي قدم الكوميديا بأسلوبه الخاص ومتميز الأمر الذي سمح له بتحقيق الكثير من النجاح ودائما يبحث عن كل ما هو جديد فهو صاحب فكرة مسرح مصر الذي قدم من خلاله بعض الوجوه الشابة التي أصبحوا حاليا من أشهر الفنانين الشباب علي الساحة الفنية.

ولد الفنان الخلوق اشرف عبد الباقي في يوم 11 سبتمبر 1963، وهو من مواليد شبرا، وتخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة ومع فرق الهواة، وشارك في حوالي 80 مسرحية بين عامي 1979 و1984

والفنان الكبير أشرف عبد الباقي بدأ العمل من وهو صغير في السن مع والده وأقام العديد من المشاريع الصغيرة.

والفنان أشرف عبد الباقي دخل في الوسط الفني عندما إكتشافه المخرج هاني مطاوع وقدمه في مسرحية خشب الورد وكان حينها يعمل في المقاولات، ولكن الفنان أشرف عبد الباقي قرر التركيز في مجال التمثيل وأغلق المصنع.

والفنان أشرف عبد الباقي خلال مشواره في الوسط الفني، شارك في العديد من الافلام منها: بوبوس، علي جنب ياسطي ايس كريم في ديسمبر، الإرهاب والكباب، صياد اليمام،حب البنات،لخمة رأس، حب البنات، اريد خلعاً، طباخ الريس، عريس من جهة أمنية، وغيرهم

وشارك الفنان أشرف عبد الباقي في العديد من المسلسلات مثل مسلسل حضرة المحترم، راجل وست ستات، أبو ضحكه جنان، يوميات زوج معاصر، عائلة زيزو، انا وبابا وماما، مش ألف ليلة وليلة، 7شارع السعادة، وغيرها الكثير.

وشارك الفنان أشرف عبد الباقي في العديد من المسرحيات اهمهم مسرحية تياترو مصر، مسرح مصر، جريما في المعادي، وغيرهم

وعن حياته الشخصية فالفنان أشرف عبد الباقي تزوج عام 1995 منذ كان صغيرا في السن من السيدة نادية حسب الله، وهي ابنة الوزير صلاح حسب الله الوزير السابق في عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، وهي زوجته الحالية وأم بناته، قال الفنان أشرف عبد الباقي في احدي المرات إنه تعّرف عليها عن طريق صديقة مشتركة بينهما، إذ حضرت معها في أحدي عروضه المسرحية كمشاهده وأشادت بأدائه، فتم التعارف بينهما وتزوجها.

وهذا الزواج مستمر بكل حب ووفاء وإخلاص منذ حوالي 25 عاما وقد أنجب منها أشرف عبد الباقي ثلاثة فتيات هما هدي و زينة ونور اللاتي اصبحن الأن فتيات في سن الشباب وهم جميلات جدا يخطفن الأنظار في كل مرة يظهرون فيها، وقد وصرح الفنان أشرف أن أصعب شىء في تربية البنات هي لما بيكبروا، لأن مشكلاتهم مختلفة عن وهما أطفال، فقربهم من والدتهم شىء مهم في هذه المرحلة.

اما بالنسبة لزوجته فمن المعروف أن السيدة نادية صلاح حسب الله لم تظهر كثيرا مع زوجها سوي في بعض المنا