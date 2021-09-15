انت الان تتابع خبر برسالة نارية.. حسن الرداد يخرج عن صمته ويطالب زوجته إيمي سمير غانم بإنهاء حدادها على سمير غانم ودلال عبد العزيز ..ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 01:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

وجه الفنان المصري حسن الرداد رسالة مؤثرة لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، بعد وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

حسن الرداد نشر مجموعة صور جمعته بإيمي، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد، و فقدان الأب و الأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته".

وأضاف: "بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشقته ملايين الناس فى الوطن العربى كله و والدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير و مساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس".

واختتم كلامه، بقوله: " إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك و ترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا و ترجعى لشغلك و جمهورك الكبير المحترم يا احلى زوجة و أجمد كوميديانة فى مصر كلها".