انت الان تتابع خبر فيديو صادم لشاب يعرِّي فتاة في الشارع العام بطنجة المغربية يفجِّر غضبا عارما على مواقع التواصل .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 02:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق قيام الأحد الأشخاص برفع تنورة لفتاة وإظهار مؤخرتها بشارع العام كما قان بصفعها، فيما شاب أخر يقوم بتصوير الفتاة من الخلف دون إذن منها.

وأثار مقطع فيديو المنشور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري استياء عارم في صفوف المغاربة الذي اعتبروه فعلا إجراميا غير أخلاقي يستحق المتابعة القضائية.

كما أثار هذا الفعل المدان غضب عدد من سكان مدينة طنجة التي شهدت احد شوارعها الحادثة، كما عبروا عن رفضهم لمثل هذه الأفعال، مطالبين بتدخل ولاية أمن طنجة وتوقيف المتورطين في هذا الفعل وتقديمهم للقضاء من أجل عدم تكرار مثل هذه الأفعال غير الأخلاقية بالمدينة.