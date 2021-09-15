انت الان تتابع خبر عاجل.. وفاة فنان مصري شهير جدا بحادث مفاجئ و الحزن يعم الوسط الفني .. اتفرج من هو؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 03:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

صدم الوسط الفني بخبر وفاة الفنان أحمد هيبة خلال الساعات الماضية، وذلك حسبما أعلن الفنان إبراهيم عمران.

فيما أكد عدد من أصدقاء هيبة، أنه توفي إثر حادث أليم تعرض له منذ يومين، ونقل على إثره إلى المستشفى وتوفي هناك.

وأشار أصدقاء الراحل، إلى أن الفنان أحمد هيبة، كان ينتظر مولوده الرابع، حيث غيبه الموت تاركاً ثلاثة أطفال.

جدير بالذكر أن هيبة شارك في العديد من الأفلام السينمائية الكبيرة، أبرزها فيلم الرجل الأبيض المتوسط عام 2001، فيلم مافيا، مسلسل سرح سلاح، فيلم فرح، فيلم شباب سبايسي، فيلم عمارة يعقوبيان، فيلم الشبح، فيلم الجزيرة، وآسف على الإزعاج، ومسلسل تامر وشوقية.

كما شارك في مسلسل آوان الورد مع الفنانة يسرا، والفنان هشام عبد الحميد، والفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة.

فيما كان آخر أعمال الفنان أحمد هيبة هو فيلم اللعبة أمريكانى، والذى تم طرحه فى دور العرض السينمائية خلال عام 2019