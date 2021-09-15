انت الان تتابع خبر وصية غريبة لفنانة مصرية شهيرة توفيت قبل ساعات.. سيصدمكم ماجاء فيها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 03:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

وفاة فنانة مصرية بعد صراع مع السرطان والكشف عن وصيتها الغريبة وآخر كلماتها القاهرة - "لها" 13 سبتمبر 2021 1 / 3

توفيت الفنانة المصرية إيمان خيري شلبي أمس الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وحرص الكثير من أهلها وأصدقائها على حضور مراسم تشييع جثمانها وأداء صلاة الجنازة بغياب تام للنجوم.

وحضر الجميع بدون ارتداء ملابس سوداء كما هي العادة، والسبب هو أن الراحلة كانت قد تركت وصية بعدم ارتداء المعزّين ملابس سوداء، وهو ما طلبه زوجها السيناريست حاتم حافظ، والتزم به كل مَن حضر الجنازة.

وكانت آخر كلمات الراحلة عبر حسابها في "فيسبوك" قبل فترة، عبارة عن رسالة من القلب كتبت فيها: "برميل الغاز بمدخل دكان الجد، لم تكن تدري الطفلة ذات الثلاث سنوات، أن رائحته ستلازمها حتى بعد سن الأربعين، تتحول بعض الروائح لأياد تطبطب وتسند في أيامٍ كهذه وأتشبث في ليالٍ كثيرة برائحة قوالح الذرة، وفوقها براد الشاي المغلي على مهل، أرى فيها جدي بمصحفه الكبير بين يديه، أطمئن أستدعي مزيداً من الروائح".

وأضافت: "أشم رائحة اللبن في طاجن كبير من الفخار تمسكه جدتي، وسمن بلدي لسقاية الأرز المعمر بعد تسويته في الفرن، أمسك بجلباب أمي الملطخ بعجين الشمر والينسون، الذي كانت تصنع لي منه القراقيش، أشم رائحة الحبر في يد أبي فتغمرني السعادة. أحاول أن أصنع رائحتي الخاصة، ليذكرني بها الأصدقاء، ربما ستكون مزيجاً من نعناع الشاي، وتحويجة القهوة الصباحية مع قليل من زهر الياسمين والفل أو زهور مسك الليل التي تفوح في المساء فقط سأجلس أشم رائحتها، وأنتظر الغد الآتي برائحة الطيبين، والكثير من الخير، ما دمنا تمنيناه وشاركنا في صنعه".

ورحلت الفنانة إيمان خيري شلبي عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان حيث بقيت أكثر من 25 يوماً في العناية المركزة في أحد المستشفيات قبل وفاتها، وذلك بعدما أمضت أكثر من عام ونصف العام في محاربة السرطان.

وإيمان هي الابنة الصغرى للكاتب والروائي الراحل خيري شلبي، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت في عدد من المسلسلات في بداية حياتها، منها: "الوتد" و"الكومي"، وتزوجت من الكاتب والسيناريست حاتم حافظ