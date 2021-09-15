انت الان تتابع خبر كيف أنقذ محمد رمضان، الفنانة ياسمين صبري من الإغتصاب؟ اتفرج الفيديو الذي لن ينساه المصريون والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 04:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

يعتبر "الإنتقام" الذي جمع الفنان المصري محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري بفيلم "الديزل" من أفضل المشاهد التي أنتجتها السينماء المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة.

شهدت قنوات اليوتيوب المتهمة بالفن تفاعلا واسع من المشاهدين بعد نشرها مقطع فيديو من فيلم " ديزل " ، الذي لعب بطولته الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري.

ونفذ محمد رمضان مشهد الإنتقام بطريقة رائعة جعلت المشاهد يعيش مع الحدث، وعلى الطريقة الهندية أنقذ ياسمين صبري من البلاطجة الذي أرادو اختطافها وأخذها إلى معلمهم الكبير ليغتصبها.

وأعتبر مراقبون أن مشهد "الإنتقام" كان أجمل مشهد في الفيلم الذي تم عرضه في شهر أغسطس من العام 2018.

ويعتبر "الديزل" من أقوى أفلام الحركة والتشويق والإثارة، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان ومن إخراج كريم السبكي.

ويلعب بطولة الفلم الممثل محمد رمضان بدور "ديزل"، والممثلة ياسمين صبري بدور "دنيا الصياد"،

ويلعب الفنان محمد رمضان دور بدر الديزل ، وتقوم ياسمين صبري بدور دنيا الصياد، بينما تلعب هنا شيحة دور عفاف، ويلعب فتحي عبد الوهاب دور راغب.

المواقف حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة " دنيا الصياد "، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتتعرض عفاف للقتل، ويقرر الإنتقام من قاتلها.

ويظهر محمد رمضان بالفلم بشخصيتين هما بدر الديزل الشخصية الرئيسة للفيلم، وشخصيته الحقيقية كممثل.