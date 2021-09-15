انت الان تتابع خبر وفاة ممثلة مصرية شهيرة.. وزوجها يمنع ارتداء الأسود في العزاء .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد صراع مع مرض السرطان، توفيت الممثلة المصرية ​إيمان خيري شلبي​، وأعلن زوجها الدكتور حاتم حافظ عبر صفحته الخاصة هلى احد مواقع التواصل، وكتب: إيمان راحت عند اللي خلقها، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر، برجاء عدم ارتداء اللون الأسود.

وعبر المتابعون والجمهور عن تأثرهم وحزنهم على وفاة الممثلة الراحلة، وقدموا التعازي لزوجها وعائلتها.

إيمان خيري شلبي هي ابنة الكاتب خيري شلبي، ومن اعمالها التمثيلية "الوتد" بشخصية بهانا، و"الكومي" ومن ثم خاضت تجربة الإعداد التلفزيوني في قناة النيل.