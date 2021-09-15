انت الان تتابع خبر فيفي عبده في سن المراهقة كانت صادمة.. لن تصدق ماتراه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 06:30 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

أعادت مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة من مرحلة المراهقة للفنانة المصرية “فيفي عبده”.



وقالت بأنالصورة للفنانة وهي في الـ 16 من عمرها تقريبًا، حيث كشفت عن التغيير الملحوظ في شكلها بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه.



وبحسب تعليقات المتابعين، فقد اختلفت الآراء حول إطلالة فيفي بين مرحلة المراهقة واليوم، فبعضهم من أشار إلى محافظتها على تفاصيل ملامح وجهها بالرغم من خضوعها لبعض العمليات التجميلية البسيطة، بينما أشار البعض الأخر إلى أنها أصبحت أكثر جمالاً عندما كبرت فلم تكن ملفتة وهي فتاة مراهقة.

بلاغ للنائب العام

وفي وقت سابق، تقدم المحامي المصري أشرف فرحات مؤسس حملة "تطهير المجتمع" ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الراقصة فيفي عبده لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

واستند مقدم البلاغ إلى فيديو ظهرت فيه فيفي عبده على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهي ترقص بفوطة حمام.





وأكد البلاغ أن الفيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتنافي الفيديو مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، مما يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.

وقال في البلاغ: "لذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة"