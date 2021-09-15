انت الان تتابع خبر هذا ما يحدث للجسم عند تناول زيت الزيتون مع الليمون على الريق معجزة ربانية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 07:30 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

فوائد تناول زيت الزيتون يستخدم العديد من الأشخاص زيت الزيتون وكذلك الليمون فى الطعام الذي يتناوله، ولكن دون معرفة فوائده الصحية والنفسية الكثيرة جدًا، لذلك فقد حرصنا فى هذا المقال على جمع كل فوائد تناول زيت الزيتون والليمون، لذلك عزيزي القارئ إذا كنت ترغب فى الحصول على المزيد من فوائد الصحية لهما ننصحك بقراءه هذا المقال.

فوائد تناول زيت الزيتون والليمون على الريق



سنذكر لكم جميع فوائد زيت الزيتون والليمون في حالة تناولهما على الريق، يعتبر زيت الزيتون أحد أهم الزيوت المغذية والمفيدة جدًا عند الطهى أو فى الاستخدام الطبي، كذلك يعتبر الليمون من أهم الأحماض الغنية بالفيتامينات الكثيرة، ومن أهم هذه الفوائد :

الحفاظ على صحة القلب

يساعد تناول الليمون وزيت الزيتون علي انخفاض مستوي ضغط الدم المرتفع وكذلك العمل على تقليل مستوي الكولسترول المضر للجسم وعلى العكس القيام برفع نسبة الكولسترول الجيد، وذلك ما يساعد على الحفاظ على صحة القلب، وخفض نسبة الإصابة بالجلطات وأمراض القلب وتصلب الشرايين.

خفض نسبة خطر الجلطة الدماغية

يعتبر زيت الزيتون من أكثر المواد الغنية بمادة البولي فينول (Polyphenol) والتي تعد من أهم مضادات الأكسدة التي تعمل على عدم الإصابة بأمراض الدماغ والجلطة الدماغية، كما تساعد فى التحكم في مرض الزهايمر.

ونلاحظ أيضًا أن الليمون يحتوي على مادة الفلافانويد (Flavanoids) وهي أيضًا واحدة من مضادات الأكسدة، لذلك فهو يحمى من خطر بالسكتة الدماغية.

خفض معدل الإصابة بمرض السرطان



يحتوي زيت الزيتون علي بعض المواد المضادة للسرطان وذلك بسبب احتوائه على الكثير من مضادات الالتهابات والأكسدةل ذلك فهو يعتبر من أهم المصادر الغذائية القوية التي تساعد على الحماية من الإصابة بمرض السرطان، وخصوصًا سرطان الثدي وسرطان القولون.

أما الليمون فهو يحتوي على بعض المواد الواقية من الأورام السرطانية، وذلك بسبب أنه يحتوي على الفلافانويد وفيتامين ج، وذلك ما يجعله غذاءً واقي من الأمراض السرطانية.