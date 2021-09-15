انت الان تتابع خبر زوجة أحمد العواضي الأولى تذهل العالم بجمالها الفرعوني الخارق في اول ظهور لها .. شاهدوا (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 08:00 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

أعاد رواد منصات التواصل الاجتماعي تداول صور الفنان أحمد العوضي مع خطيبته السابقة خلال الساعات الماضية “رنا الرشيدي” هي خطيبة العوضي السابقة، والتي انتشرت في كثير من منصات التواصل.

وبدت رنا رشيدي في غاية الأناقة والجمال فيما علق البعض قائلا: “أجمل من ياسمين عبد العزيز”.

وكان العوضي احتفل بخطوبته على رنا رشيدي، في عام 2017 وأقام حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء فقط، ثم أعلن أحمد العوضي عن انفصاله عنها بعد نحو عامين دون إبداء الأسباب، وأن علاقة العوضي بياسمين عبد العزيز بدأت كصداقة أثناء تصويرهم مسلسل “لآخر نفس” وانتهت بإعلان الزواج بطريقة غير تقليدية على السوشيال ميديا في مايو 2020.

وكان ذلك خلال استضافته ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على قناة (سي بي سي)، وقال خلال اللقاء أن رنا رشيدي، وهي فتاة من خارج الوسط الفني تم إعلان خطبته وأثنى أحمد العوضي على أخلاقها قائلاً: “كنت “خاطب واحدة لو قعدت أقول عملت إيه عشاني من هنا لسنين قدام مش هيكفي فهي وأهلها يفضلوا دايماً على رأسي”.