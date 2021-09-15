انت الان تتابع خبر صافيناز تشرب القهوة وهي شبه عارية وحركاتها تثير الجدل – اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 08:30 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

كما اعتاد جمهورها دائماً ما تثير ​الراقصة صافيناز​ الجدل من خلال إطلالتها وذلك عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث نشرت صافيناز صوراً عبر صفحتها الخاصة وهي ترتدي حمالة صدر وشورت قصير جداً، حيث أبرزت مفاتنها وهي تشرب القهوة.

المتابعين إنهالوا على صافيناز بالتعليقات، حيث توجهوا لها بالسؤال عن سبب إرتدائها هذه الملابس وعرضها لهم، مشيرين إلى أنها دائماً ما تحاول لفت الأنظار من خلال إطلالتها المثيرة. الجدير بالذكر، أن صافيناز كانت قد أطلت مؤخراً مرتدية ملابس داخلية فقط ، ما أثار موجة من الإنتقادات.

صافيناز وجرأتها في الفيديوهات

لا تقتصر جرأة صافيناز على الصور فقط وإنما تمتد لتشمل أيضاً الإستعراضات في الفيديوهات التي تنشرها دائماً على مواقع التواصل الإجتماعي. إذ أعادت نشر مقاطع فيديو تظهر فيها بوصلة رقص شرقية بطريقة جريئة، مرتدية بدلة رقص جريئة، ظهر من خلالها جوانب من صدرها بشكل فاضح، ما أثار الجدل بين المتابعين الذي اتهموها بالعري.

عمر صافيناز .. هل تجاوزت الـ40؟

يحاول المشاهير تصغير سنّهم ولا يكشفون عن عمرهم الحقيقي وفي المقابل يلجأ المتابعون إلى البحث عن عمرهم الحقيقي من خلال الوثائق والهويات وجوازات السفر أما صافيناز التي تتمتع برشاقة بدنية عالية تمنحها سناً صغيراً فقد انتشرت صورة لجواز سفرها تفيد بأنها من مواليد عام 1983 ويبلغ عمرها 38 عاما. وقد ولدت يوم 20 كانون الأول.

صافيناز وفضيحتها بملابس السباحة

قبل أسابيع نشرت الراقصة صافيناز فيديو لها بالمايوه وهي تقوم بحركات غريبة في مياه البحر بطريقة مضحكة، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الجدل بين المتابعين الذين اعتبروا بأنها تقوم بحركات إغراء للمتابعين. وعلقت صافيناز على الفيديو كاتبة : A la fdiha اي ان الفيديو "فضيحة" بالنسبة لها. وحقق الفيديو أكثر من 120 ألف مشاهدة منذ ان نشرته، اضافة الى مئات التعليقات الضاحكة التي اشادت بعفويتها. يذكر ان صافيناز كانت قد طرحت أغنية صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي بعنوان Baby، وأثارت الجدل بحركاتها المثيرة في الكليب وبذلتها الراقصة التي لم يسبق أن أطلت بها من قبل.