انت الان تتابع خبر بالبيكيني الشفاف.. صورة مسربة للفنانة ياسمين صبري من قصر أبو هشيمة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 09:00 صباحاً خليج الجزيرة | (سالي محمد)

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، وبعض الصحف والمواقع الإلكترونية، صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري، وصفت بالمسربة.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة المتداولة وهي ترتدي البيكيني، وزعم البعض بأنها مسربة من قصر زوجها أحمد أبو هشيمة.

محرر موقع "اليوم التاسع" قام بتتبع الصورة المتداولة، وأتضح أنها قديمة وليست مسربة بل نشرتها بنفسها منذ العام الماضي.

ورأى البعض أن الصورة - التي نعتذر عن نشرها، عادية جدا وخالية من الإغراء والإثارة ، ولا تستحق ياسمين صبري كل هذه الانتقادات لأجلها.

وتحرص الفنانة ياسمين صبري على مشاركة جمهورها معظم تفاصيل حياتها اليومية، من خلال الصور والفيديوهات التي تنشرها بشكل شبه يومي في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.