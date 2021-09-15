انت الان تتابع خبر جنى مقداد ترد الصاع صاعين للمتنمرين على شكلها في عرس شقيقها الوليد (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 11:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

تجاهلت نجمة طيور الجنة جنى مقداد الانتقادات التي وجهت إليها مؤخرا بسبب إطلالتها في زفاف أخيها الوليد على الشابة نور غسان.

وشاركت ​جنى مقداد​، نجمة طيور الجنة متابعيها على قناتها الخاصة على يوتيوب مقطع فيديو كشفت من خلاله كواليس تحضيراتها لحفل الزفاف شقيقها الوليد مقداد، نجم طيور الجنة وزوجته نور غسان.

وظهرت جنى في الفيديو وهي في أحد المراكز التجارية وتبحث عن إكسسوارات وأغراض لإطلالتها في حفل الزفاف.

ونشرت جنى أيضاُ مقطع فيديو يجمعها بوالدها خالد مقداد وشقيقها عصومي وهي تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وكانت نجمة قناة طيور الجنة، جنى مقداد، تعرضت للتنمر من قبل بعض المتابعين، بسبب إطلالتها في حفل زفاف أخيها الوليد مقداد والذي أقيم الخميس قبل الماضي في الأردن.

وظهرت جنى مقداد في الحفل وهي ترتدي فستان سهرة طويل باللون البنفسجي الفاتح وتعتمد تسريحة شعر بسيطة مع وضعها لمساحيق التجميل.

وعلقت إحدى المتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي على صورة جنى من حفل زفاف أخيها قائلة: “خالتي جنى”.

كما سخر العديد من المتابعين على اطلالة جنى معتبرين أنها أصبحت تظهر في سن كبيرة عن عمرها.

وأثارت السخرية على جنى ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجموا بعض المتنمرين ومن اساء في تعليقاته على الطفلة.

واحتفل الوليد مقداد، نجم طيور الجنة، بزفافه على قريبته نور غسان، يوم الخميس قبل الماضي في حفل أقيم بالأردن.

وتحظى عائلة خالد مقداد، بشعبية كبيرة في الوطن العربي بسبب قناة طيور الجنة والتي حققت منذ انطلاقتها سنة 2008 قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث تعتمد القناة على الأغاني الخاصة بالأطفال.