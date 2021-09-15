انت الان تتابع خبر الكشف عن قنبلة فنية كبيرة هذه هي الديانة الحقيقية للفنان نور الشريف والذي لطالما حاول إخفاها عن الكل وحتى عن اقرب المقربين له!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 12:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

تفاصيل ومفاجأة صادمة عن الفنان الكبير الراحل نور الشريف حيث أنه منذ أيام قليلة تدأول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة من جواز السفر الخاص للفنان الراحل نور الشريف وكشف في هذا الجواز الاسم الحقيقي للفنان الكبير وهو بالفعل اسم حقيقي لم يكن اسم سينمائي ملقب به واسم الفنان الكبير الحقيقي هو نور الشريف جابر محمد.

وهو مسلم الديانه ومتزوج من الفنانه القدرية قدري الملقبه في السينما باسم بوسي وهي مسلمه وبناته الاثنتان مسلمتان.

الإدمان وإسمه الأصلي وسبب تغييره .. 5 معلومات صادمة عن النجم الراحل "نور الشريف"

حيث أنه خرجت الكثير والكثير من الشائعات حول الديانة الخاصة للنجم الراحل وحول اسمه الحقيقي أيضاً بعد وفاته بشهور الا أن عند ظهور الصورة الشخصية به في جواز السفر الذي قد تم نشرة على مواقع التواصل الاجتماعي قد أكد كل ونهى كل شيءا قد تمت تداولة بعد وفاتة وفي الايام السابقة.

وعلى الجدير بالذكر أن الفنان الراحل نور الشريف توفي عن ناهز التاسعة وستون عام حيث انه عاني من المرض فترة طويلة وانتهى هذا الامر بالوفاه والرحيل عن عالمنا على الرغم من انه ترك لنا من بعده جميع اعمالة السينمائية والفنية التي احبها العديد من الاشخاص وترك لنا أيضاً بعد وفاته زوجتة الفنانة القديرة بوسي وأبنته لأستكمال مشوارة الفنى بعده حيث أن الفنان نور الشريف كان رمز من رموز السينما المصرية وعمود أساسي بها وقدم العديد من الاعمال التي لا تنسى مهما مر العمر عليها مثل فيلم حبيبي دائما الذي شاركتة البطولة زوجتة بوسي والعديد من الاعمال الخالدة