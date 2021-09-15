شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب نور عمرو دياب يفاجأها بطلب الزواج بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت نور عمرو دياب إبنة المطرب المصري عمرو دياب والفنانة ”شيرين رضا” صورا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من عرض خطيبها الشاب البريطاني ”كيران وودرورد” الزواج عليها بطريقة رومانسية.

فأشارت الشابة نور عمرو دياب إلى أنهما كانا سيخضعا لجلسة تصوير وتفاجئت بأن خطيبها يحضر لها مفاجأة ويقدم لها خاتم الزواج .

وظهر كيران وودرورد في إحدى الصور المتداولة وهو راكعا على ركبته أمام نور ويقدم لها خاتم الزواج .. وفي صورة أخرى ظهر وهو يلبسها الخاتم خلال تواجدهما في إحدى الحدائق .

وكتبت نور عمرو دياب في تعليقها على الصور : ” أنا أحبك .. كنت اعتقد أنها جلسة تصوير لكن حب حياتي فاجأني ” .

ليرد خطيبها عليها قائلا : ” يا حبيبتي .. أنا أحبك أيضا .. أنت حياتي .. حياتي الوحيدة .. لا أطيق الانتظار لأقضي بقية حياتي معك وأكبر عمريا وأصنع الذكريات وأعيش الحياة على أكمل وجه ” .