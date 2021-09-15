شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – فيفي عبده خلت الشباب يتخننوا بالهوت شوت وظهور مؤخرتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت فيفي في الفيديو وهي ترقص على أغنية “أماكن السهر”، للفنان عمرو دياب، مرتدية “شورت” قصير.

وجاءت التعليقات من الجمهور لتنتقد تكرار نشرها فيديوهات الرقص، والتي تصورها على “السطوح”، ومن بينها: “فيفي شو عم بيصير معك”، “هما حابسينك على السطوح”، “الله يهديكي”، “يا حزني”.

يذكر أن الفنانة فيفي عبده كشفت عن مرورها بأزمة صحية مؤخرا، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية.

ونشرت فيفي فيديو من داخل المستشفى عبر “انستجرام”، قالت فيه “يا مساء الخير من مصر ام الدنيا، كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت ادخل العمليات بكرة ساعتين، كانوا بيطلعوا عني اشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وانا في المستشفى ادعولي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الامة العربية كلها”.

وأعلنت منذ فترة تعافيها، وسفرها للساحل الشمالي، لتقضي إجازتها، وبدأت في الظهور عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام”.