شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – وفاة الفنان عادل إمام .. التفاصيل كاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت عدد من الأقاويل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بوفاة الفنان الزعيم عادل إمام بعد إصابته بفيروس كورونا، مما جعل تلك الأقاويل تنتشر سريعا على الصفحات الالكترونية وبين الجمهور متسائلين عن حقيقة هذا الأمر، مما جعل اسم الفنان عادل إمام، تصدر محرك البحث على موقع «جوجل» ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

حيث كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان عادل إمام، أنه يتمتع بصحة جيدة وأن تلك الأوقاويل ليس لها أي أساس من الصحة، ووصفها بـ”الشائعات العارية تماما من الصحة”، مؤكدا أن الزعيم يقضي معظم وقته برفقة أولاده وأحفاده ومشددا على الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

نجل عادل إمام يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده

حيث قال نجله المخرج رامي إمام، خلال تصريحات صحفية، كاشقا عن حالة والده الصحية: «ناس كتير دايما يسألوني أخبار صحة والدي إيه؟، وكأن الناس طول الوقت فاهمة إن عادل إمام تعبان ومش بصحة جيدة، فأنا حابب اطمئن جمهوره ومحبيه بأن والدي الحمدلله تمام وكويس وصحته جيدة، وإن شاء الله السنة الجاية هيكون هناك أعمال فنية جديدة تبهر محبيه».

آخر أعمال الفنان عادل إمام

جدير بالذكر، أن آخر أعمال للفنان عادل إمام الفنية على شاشة الدراما من خلال مسلسل «فلانتينو» عام 2020، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.