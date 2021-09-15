شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – مي عمر لبست الأسود القصر حتي أفخاذها ونزلت رقص بلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة مي عمر على الاحتفال بخطوبة ريم سامي على رجل الأعمال طارق هيمن بالساحل الشمالي.

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وظهرت الفنانة مي عمر في “ستوري” لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديو هات القصيرة “انستجرام” بفستان أسود أنيق.

يذكر أن ريم سامي ،شاركت في مسلسل “نسل الاغراب” بموسم رمضان الماضي ، بالتعاون مع النجمين احمد السقا وأمير كرارة ، ومن اخراج محمد سامي.