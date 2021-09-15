شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – اعتزال الفنانة يسرا التمثيل وتفرغها للعبادة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت أنباء عديدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باعتزال الفنانة يسرا وتفرغها للعبادة وذلك من شدة حزنها على رحيل صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا منذ ما يقارب من شهر تقريبا، وذلك بعد معاناة مع فيروس كورونا ووافتها المنية عن عمر يناهز الـ61 عاما.

كشف مصدر مقرب من الفنانة يسرا حقيقة ما تداول بشأن هذا الأمر، مؤكدا أنها لا ترى تعارضاً بين ممارسة مهنة الفن وبين التقرب إلى الله، بل أن الفن ما هو إلى عبارة عن رسالة إعلامية يتم إيصالها للجمهور من خلال الفنانين.

وأشار المصدر، خلال تصريحات صحفية، إلى أن تلك الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، موضحا أن تلك الأنباء تداولت خلال فترة إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا ولكنها تعافت منها تماما وأصبحت تمارس حياتها بشكل طبيعي منذ فترة طويلة.

جدير بالذكر، أن الفترة الأخيرة كانت قد شهدت إصابة العديد من الفنانين بكوفيد 19، من أبرزهم يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي وأمير كرارة والفنانة السورية، جومانا مراد، وهادي الجيار، وماجد المصري ووائل الإبراشي ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي والمنتج جمال العدل، ورحيل عدد من الفنانين منهم رجاء الجداوي، وسمير غانم، ودلال عبد العزيز.