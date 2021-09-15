شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – نقل إيمي سمير غانم للمستشفى بعد سقوطها بعد حدوث هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مقرب من الفنانة إيمي سمير غانم، حقيقة ما تم تداوله بشأن إصابة إيمي سمير غانم بأزمة صحية ودخولها المستشفى حزنا على فراق والديها.

أوضح المصدر أن لا صحة لما تم تداوله بشأن تلك الأقاويل ووصفها بـ الشائعات، مؤكدا أنها تتمتع بصحة جيدة للغاية ولكنها تفضل أن تبقى بعيدة عن الأضواء لفترة من الوقت حتى تستطيع أن تخرج للجمهور مرة أخرى.

وتعيش الفنانة إيمي سمير غانم حالة من الحزن الشديد على رحيل والديها، الكوميديان سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، وتشارك ألمها واشتياقها لوالديها الراحلين مع جمهورها المتابع لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذي يتفاعل معها بـ الدعاء لهما بـ الرحمة وببعض اللوحات والـ صور التي تجمع أفراد العائلة المكلومة، والمصممة بتقنيات فنية مختلفة.

واستذكرت النجمة الشابة والديها الراحلين، بمنشورت صورية من تصميم أحد المتابعين، دون أن ترفقهم بـ كلمة واحدة، ونشرت صورتين في منشور واحد، ظهرت في إحداها رفقة شقيقتها دنيا سمير غانم ووالدهما الراحل.

وبدت في الأخرى العائلة كلها رفقة والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، والتي بدت وهي تحمل في يدها إطاراً صورة، تضمت عدة صور لابنتيها وصولاً لصورة العائلة مجتمعة.

وتلقت على إثر ذلك عبارات المساندة من مشاهير الفن والإعلام وجمهورها المحب لها من العامة، والتي جاء فيها:” ربنا يرحمهم ويرحم كل غالي فقدناه”، و” الله يرحمه ويغفر له ويصبركم يا رب”، و” ربنا يرحمهم في الجنة ونعيمها إن شاء الله”، و” الله يرحمهم برحمته الواسعة ويصبرك أنتِ ودنيا”، و” حبيبتي ربنا يصبركم والله إذا نحن مش قادرين نصدق ما بالك أنتِ يا روحي”.

ومن أبرز المشاهير الذين دونوا تعليقاتهم على المنشور” الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الفنانة جمانة مراد، النجمة بدرية طلبة، الممثلة كندة علوش، الإعلامي رامي رضوان، الفنانة دينا فؤاد” وغيرهم العديد من المشاهير