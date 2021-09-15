انت الان تتابع خبر رهف القنون تنشر صورة تغيظ بها اسرتها تظهر هذا العضو الحساس من جسدها العاري .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 03:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

نشرت الشابة السعودية الهاربة إلى كندا رهف القنون صورة لها على خاصية الستورى على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام

وأظهرت رهف القنن تظهر لسانها بطريقة غير لائقة تستفز المتابعين، كما ظهرت رهف وهي ترتدي Crop top باللون الأسود وتظهر بطنها .

وأثار ظهور رهف الأخير غضب المتابعينما دفعهم للتعليق على المنشور، والتأكيد على أنه منافٍ لقيم المجتمع العربي .