انت الان تتابع خبر بعد تعرضها للتنمر والسخرية.. نجمة طيور الجنة جنى مقداد بالحجاب لاول مرة فهل اعتزلت للأبد؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 04:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

بعد تعرضها للتنمر والسخرية.. “نجمة طيور الجنة جنى مقداد” المزيد من الحيرة حول إمكانية استمرار جني مقداد في تقديمها للأغاني والبرامج النجومية في قناة طيور الجنة من عدمة وهذا لأن أحدث المنشورات المتداولة تضع العديد من الشائعات أمام الجماهير الراغبين في الاطلاع على اخر اخبار جني مقداد ومستقبلها الفني حيث نقدم لكم اهم أسباب انتشار تلك الشائعة والإجابة المؤكد لها من خلال التعرف على كل من الأجزاء التالية.

خلال الآونة الأخيرة انتشرت صورة بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي والتي أثارت الكثير من الشائعات بالتزامن مع حادثة التنمر التي تعرضت لها جني مقداد وتمثلت أهم تفاصيل هذه الصوره في كل من الآتي



انتشرت صورة للنجمة جنى مقداد وهي ترتدي الحجاب حيث ضمت الصورة والدتها أيضًا مما جعل البعض يعتقد إن النجمة ترب في اعتزال الفن نتيجة حادثة التنمر.



تعرضت الفنانة للعديد من المضايقات لصورتها بداخل حفل شقيقها الوليد والذي أصبح مصدر سخرية من قبل العديد من الأشخاص والذين وصفوا اطلالتها بالسيئة.



حيث ارتدت الفنانة بعض الملابس التي تجعلها اكبر من العمر الحقيقي إلى جانب اختيار إحدى انواع المكياج والذي لا يتلائم مع بشرتها وكانت تلك الأطلال حديث مختلف رواد التواصل الاجتماعي في

تلك الفترة.



الصورة التي ظهرت مؤخرًا بالحجاب تم التأكيد على أنها إحدى الصور القديمة لها والتي كانت تسبق تفاصيل حفل زفاف الوليد بفترات كبيرة.



حقيقة اعتزال جني مقداد



انتشرت تلك الشائعة عن جني مقداد وفكرة الابتعاد عن مواقع التواصل وعالم النجومية بسبب الأحداث والمضايقات التي كانت متواجدة في الأيام القليلة السابقة ومن بين أسباب انتشار تلك الشائعة وحقيقتها يتضح في هذه البيانات التالية

تداول بعض الأشخاص صورة لجنى مقداد تظهر بجانب والدتها مرتدية الحجاب مما جعل البعض يفكر في إمكانية اعتزالها ولكن صرحت الفنانة على أن تلك الصور قديمة لها.



كما أكدت علي استمراره في هذا المجال الفني والذي لن تتأثر بداخله تبعًا لبعض التعليقات السلبية التي ينشرها البعض.