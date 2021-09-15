انت الان تتابع خبر الفنانة المغربية مريم حسين حامل دون اعلان زواج !! (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 05:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

نشرت الممثلة المغربية ​مريم حسين​ فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثار الجدل بين المتابعين.

وظهرت مريم حسين بالفيديو تغني أغنية مسلسل “​La Casa De Papel​” الإسباني “​بيلا تشاو​” وتتراقص على إيقاعها، وبدت مرتدية الزي المعتمد بالمسلسل، أي “جامب سوت” أحمر اللون.





وما لفت الجمهور كان إنتفاخ بطن حسين، ما أثار تساؤلاتهم حول حملها أو زواجها من دون أن تعلن الخبر رسميا.



مريم وزوجها السابق

يشار إلى أن مريم كانت متزوجة من السيد فيصل الفيصل، لكن وقع الطلاق بينهما بعد اتهاماته لها بأنها كانت حامل قبل الزواج.