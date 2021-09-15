انت الان تتابع خبر قصر أبو هشيمة من الداخل يثير جنون الفتيات.. هنا تعيش ياسمين صبري وهذه غرفة نومها الملكية التي لم تخطر على بآل أحد.. (صور مذهلة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 08:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

لم يكن زواج النجمة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة مجرد حدث عابر أو زواج عادي، لكنه مثل نقلة نوعية للفنانة المصرية الصاعدة وغير حياتها بشكل كلي.

وعلى الرغم من أن ياسمين صبري كانت متزوجة قبل أبو هشيمة من رجل أعمال آخر، ولكنه لم يكن بثروة زوجها الحالي، ويظهر ذلك من خلال حياة الرفاهية المطلقة التي تعيش فيها.

وفي هذا التقرير سوف نسلط الضوء على قصر أبو هشيمة الذي تعيش فيه الفنانة ياسمين صبري.

قصر فاخر

يعد قصر أبو هشيمة من أفخر القصور في القاهرة، من حيث المساحة والتصميم، ويجمع في ديكوره عناصر حديثة وقديمة، إذ، يتميز بالراحة والطبيعة لما يحتويه من مناظر خلابة، والأشجار والنباتات الموجودة في بهوه مع وجود حمام سباحة رائع.

ويقع القصر الفاخر بمنطقة الساحل الشمالي، وهي أكثر المناطق المميزة في القاهرة، ويطل على بحيرة خاصة بجانب البحر، لذلك تقضي ياسمين صبري إجازتها الصيفية فيه برفقة أبو هشيمة.

مدخل القصر

ظهرت ياسمين بعد زواجها بعدد من الصور من أمام قصرها في الخارج، اذ، يعبر المدخل عن فخامة الديكور العام للقصر، وفي ممرّ القصر الكبير، تحيطه تماثيل صخرية أضفت فخامة وأناقة على المكان.

جنينة القصر تجمع بين الديكور الكلاسيكي والمودرن

ظهر "أبو هشيمة " في إحدى الصور من جنينة القصر، المجهزة وفق نظام "البرجولة" الخشبية، التي تجسد الديكور الكلاسيكي القديم، فضلا عن "البيسين" الذي يظهر رونق وجمال "الجنينة".

فرش جلدي بالحديقة

ووضع أبو هشيمة مفروشات جلدية في حديقة القصر، جعلها كلّها من اللون البيج الفخم والسهل التنظيف، والذي لا يتأثر بأشعة الشمس أو برودة الطقس.

يشار إلى أن مهندسو الديكور والاختصاصيون في تصميم وتنفيذ وتأثيث الحدائق يجمعون أن المفروشات المستعملة في الحديقة يجب أن تكون مريحة للعين، لهذا يتم تفضيل الأبيض بمشتقاته مع كسر رتابة اللون بإضافة وسائد ملونة ومنها الأسود والباستيل أو الرمادي وغيرها من الألوان التي تمتص الأوساخ ولا تفقد رونقها بفعل تعرضها للشمس فالألوان الصاخبة تبهت مع الوقت ولكن الوان الباستيل هي باهتة في الأصل لذا فهي تشكل الخيار الأمثل للحديقة.

حوض سباحة

خارج الفيلا يوجد حوض سباحة خاص وواسع مع الكثير من الأماكن المخصصة لحمام الشمس، وهو على شكل مستطيل، حيث قامت ياسمين بالتقاط عدد من الصور من أمامه وشاركتها مع جمهورها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

صالون قصر ياسمين وأحمد

يزين غرفة صالون قصر ياسمين وأحمد اللون البيج الهادئ والذي يدل على الاستمتاع بالراحة والهدوء لأطول فترة ممكنة.

صالون آخر يدل على الفخامة

يحتوي قصر أبو هشيمة على صالون آخر تتجلى فيه كل مظاهر الرقي والفخامة، ونشرت ياسمين صور من داخله حينما استقبلت سيدة المطر التي ضجت بقصتها مواقع التواصل الاجتماعي.

صالون ثالث ملكي

ومن خلال الصور التي تحرص ياسمين صبري على مشاركتها مع جمهورها بشكل شبه يومي، ظهر ثالون ثالث في قصر أبو هشيمة يحتوي على جميع مظاهر الأبهة والملوكية، من حيث الديكور الملكي وبعض القطع المرصعة بالذهب.

غرفة جلوس قصر ياسمين وأحمد

أما غرفة الجلوس في قصر أبو هشيمة، فيزينها اللون الرمادي الفاتح، بالإضافة إلى الدرجات الداكنة، بجانب الدرجات البراقة والتي تضفي لمسة فاخرة لديكور غرف الجلوس.

صالة رياضية في حديقة وبهو القصر

يوجد في قصر أبو هشيمة صالتي ألعاب رياضية، الأولى في حديقة القصر، والثانية في بهوه، وتحتوي الصالتين على جميع المعدات والتجهيزات الرياضية، لذلك لم تعد ياسمين صبري بحاجة للذهاب إلى الجيم لممارسة الرياضة.

لقطة طريفة

ومن اللقطات الطريفة التي التقطها الجمهور من قصر ياسمين صبري، وظلت حديث السوشيال ميديا لفترة من الوقت، هي أول حرف من اسمها "Y" وأول حرف من اسم زوجها أحمد أبوهشيمة "A" على مدخل القصر.

وظهر هذا عندما كانت تلتقط فيديو للقط الخاص بها وهو أعلى شباك أحد غرف القصر، أثناء تواجدها في الحديقة، لتظهر الأحرف بشكل واضح في مقطع الفيديو.

المصدر: اليوم التاسع + مواقع أخبار مصرية