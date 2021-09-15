انت الان تتابع خبر اغراء يدوخ :رانيا يوسف تستعرض صدرها ومؤخرتها بفستان مخرم كشف المستور .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 09:00 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

عبر حسابها في انستغرام، نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة جريئة لها من اسبانيا، حيث ارتدت فستان مخرم باللون الأبيض مكشوف الكتفين والارجل، وكشف عن ملابسها الداخلية، ووضعت طاقية باللون الزهر، مع حذاء وحقيبة نفس اللون، واستعرضت وشم على كتفها، وعلقت على الصورة: "الفتيات فقط يرغبن في الحصول على المتعة".

وأثارت رانيا يوسف الجدل بين المتابعين بصورتها الجريئة، وخاصة انها كشفت عن ملابسها الداخلية من الفستان المخرم، بينما تغزل البعض بجمالها واثارتها.

ودائما ما تثير رانيا يوسف الجدل بإطلالاتها الجريئة والمكشوفة، وتصريحاتها النارية خاصة بالرد على منتقدي اطلالاتها، حيث تصدرت الفنانة رانيا يوسف، مؤشر البحث جوجل، وموقع تويتر بمقطع فيديو لها من الساحل الشمالى، ظهرت وهي ترقص مع جوهرة، بإحدى الحفلات الخاصة، في الساحل الشمالي.

هذا وكان قد قدم الإعلامي العراقى نزار الفارس، شكوى ضد الفنانة المصرية، رانيا يوسف، بتهمة السب والقذف، بعدما اتهمته بالتحرش بها، ووصفته بأنه بلا شرف، مطالبا إياها بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه مصري، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير بحقه على مواقع التواصل الإجتماعي.